Собянин осмотрел новый корпус технопарка "Отрадное"

В технопарке работают свыше четырёх тысяч человек

Сергей Собянин в пятницу посетил новый производственный корпус технопарка "Отрадное" на северо-востоке Москвы. Его площадь составляет больше 20 тысяч квадратных метров, передает "ТВ Центр".

Мэр отметил: "Отрадное" является одним из лучших примеров возрождения высокотехнологичной промышленности. Он включает девять корпусов, в которых размещены производства и исследовательские подразделения больше 100 компаний. Там трудятся свыше четырёх тысяч человек. Всего в Москве появилось уже 42 технопарка. В стадии реализации находятся шесть инвестиционных проектов по созданию и развитию таких комплексов.

"Приняли решение, в основном, прекратить строительство бюджетных технопарков. А сосредоточили все ресурсы на том, чтобы обеспечить льготным режимом. Выработали технические, организационные требования для коммерческих технопарков и начали движение в развитии по всей территории Москвы технопарков для инновационного бизнеса", - отметил Собянин.

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