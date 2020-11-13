В московской аптеке нашли контрафактное лекарство от коронавируса

Расследование продолжается

Более чем на 2 миллиона рублей Росздравнадзор изъял лекарств в одной из аптек в столичном районе Бирюлёво Западное. Речь идёт о препаратах, применяемых при лечении пациентов с ковид, передает "ТВ Центр".

Все они контрафактные. Установлено, что часть препаратов турецкого производства, но как они попали на столичный прилавок, непонятно. Качество и безопасность таких лекарств не подтверждена. Принимать их просто опасно. Причем, неизвестно в каких условиях их доставляли.

К слову, за одну упаковку просили 148 тысяч рублей. А в инструкции указано, что применять такие препараты можно только в условиях стационара. Сейчас весь товар изъят. Аптеке грозит крупный штраф.

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