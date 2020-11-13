В Москве упростили получение льготного статуса для многодетных семей

Подать заявку теперь можно через интернет

Многодетные семьи теперь могут оформить льготный статус, не выходя из дома. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. Теперь подать заявку стало проще - онлайн, через сайт правительства Москвы. Перечень документов сократился, а сведения о членах семьи органы ведомств будут проверять сами.

Распорядок дня шестикратной мамы Екатерины Антоновой расписан по минутам. Проводив с утра троих старшеньких в школу, она собирает на прогулку малышей. А с обеда в многодетном семействе и вовсе дел невпроворот.

"У меня, помимо маленького ребенка, ещё нагрузка идёт на школьников, которых четверо", - говорит Екатерина Антонова.

Ещё одна графа в и без того плотном графике многодетной мамы: сбор документов для получения пособий на каждого из детей. Чтобы, к примеру, оформить бесплатные лекарства, питание в школе или парковку, ещё недавно Екатерине приходилось постоянно куда-то ездить за справками и, как на работу, ходить в МФЦ. С переходом столицы на упрощенную систему оформления документов для многодетных семей заявить о своём праве на выплаты родители теперь смогут, не выходя из дома.

"У меня родился шестой ребенок. Мне предстоит менять удостоверение многодетной семьи, и я хочу воспользоваться новой услугой - в электронном виде подать эти документы. Это будет очень удобно для меня", - говорит Екатерина Антонова.

По новым правилам все данные об особом статусе семьи с тремя и большим количеством детей теперь будут отражены в едином электронном реестре города. Направить заявку на включение в реестр, а также получение любой из выплат жители столицы могут на портале mos.ru.

"Для присвоения или продления льготного статуса при оформлении заявки на портале заявитель прикрепляет сканобразы паспортов родителей, свидетельств о рождении детей, свидетельства о заключении брака, об установлении отцовства, если потребуются какие-то дополнительные документы, заявитель будет уведомлен посредством сообщения в личный кабинет и вот в этом случае любой из документов недостающих потребуется донести в любой из центров госуслуг", - рассказала заместитель директора по развитию государственных услуг ГБУ МФЦ Москвы Татьяна Порецкова.

Личное присутствие родителей по-прежнему также может потребоваться при оформлении иных социальных льгот, не связанных с удостоверением статуса многодетной семьи.

"Есть услуги в виде отдыха, получения малоимущности и так далее. Здесь уже это отдельные службы и отдельные вопросы, которые нужно будет решать по запросу непосредственно в то ведомство, или министерство-исполнителю, которое этими вопросами будет заниматься", - отметила председатель РОО "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович.

Для получения льгот в бассейнах, музеях и зоопарках пока, как и раньше, может потребоваться бумажное удостоверение. Получить его родители, оформившие электронный статус многодетной семьи, смогут также по упрощенной схеме, предъявив фото и паспорт в любом из отделений МФЦ.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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