Мемориальная доска в честь Владимира Этуша появилась в Москве

Она находится в Гранатном переулке

В пятницу в центре Москвы открыли мемориальную доску в честь Владимира Этуша, по-настоящему народного артиста и талантливого педагога.

Её установили на стене дома в Гранатном переулке, где Этуш прожил более 40 лет. На торжественную церемонию собрались родные и коллеги, а также поклонники мастера, передает "ТВ Центр".

Владимир Абрамович запечатлён на фоне фасада Театра имени Вахтангова, в котором прослужил всю жизнь - сыграл более 100 ролей в постановках, ставших золотым фондом русской сцены. Широкому зрителю Этуш известен по блистательным характерам, созданным им, прежде всего, в комедиях "Кавказская пленница", "Двенадцать стульев", "Иван Васильевич меняет профессию". Владимир Этуш ушёл из жизни в минувшем году.

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