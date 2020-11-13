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Мемориальная доска в честь Владимира Этуша появилась в Москве

15:09
  • пятница
  • 13 ноября 2020

Она находится в Гранатном переулке

В пятницу в центре Москвы открыли мемориальную доску в честь Владимира Этуша, по-настоящему народного артиста и талантливого педагога.
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Её установили на стене дома в Гранатном переулке, где Этуш прожил более 40 лет. На торжественную церемонию собрались родные и коллеги, а также поклонники мастера, передает "ТВ Центр".

Владимир Абрамович запечатлён на фоне фасада Театра имени Вахтангова, в котором прослужил всю жизнь - сыграл более 100 ролей в постановках, ставших золотым фондом русской сцены. Широкому зрителю Этуш известен по блистательным характерам, созданным им, прежде всего, в комедиях "Кавказская пленница", "Двенадцать стульев", "Иван Васильевич меняет профессию". Владимир Этуш ушёл из жизни в минувшем году.

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Мемориальная доска в честь Владимира Этуша
Мемориальная доска в честь Владимира Этуша
Открытие мемориальной доски
Открытие мемориальной доски
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