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Лукашенко выявил глобальные причины пандемии коронавируса

12:59
  • пятница
  • 13 ноября 2020

По мнению президента Белоруссии, политики используют ее в своих интересах

Пандемия коронавируса – лишь ширма, за которой глобальные игроки пытаются заново поделить мир, уверен президент Белоруссии. Свою точку зрения Александр Лукашенко высказал в интервью представителям СМИ республики и ближнего зарубежья.
Лукашенко не отдаст Белоруссию "тепленькой"

"Коронавирус - лишь повод, ширма, под которой глобальные игроки пытаются переделить мир на свой манер. Понятно, что у них есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе и на Белоруссию", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Предваряя беседу с журналистами, белорусский лидер сообщил, что через это интервью попробует "достучаться" до всех, кто не понимает сути текущего момента. В числе адресатов своего послания Лукашенко назвал и "зарубежных друзей" - которые, по мнению президента, неверно оценивают роль Белоруссии в международном сообществе.

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