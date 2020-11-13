"Я лоханулась": маму Фоменко обманули на 77 тысяч

Мошенники позвонили ей с московского телефона

Галина Фоменко, которая живет в Петербурге, обратилась в полицию после того, как с ее счета списали 77 тысяч 631 рубль.

85-летней женщине позвонил человек, который представился сотрудником банка. Галине Николаевне сказали, что преступники пытаются получить доступ к ее банковской карте. Пенсионерке прислали на телефон код, который она продиктовала в трубку. В итоге она лишилась денег.

"Знала, что есть мошенники, - сказала Галина Фоменко kp.ru. - Я всех их посылала. Здесь я лоханулась, а когда я лоханулась, я не люблю об этом разговаривать".

Когда женщину спросили, говорила ли она о случившемся сыну, она ответила: "Оставьте в покое моего сына, ради бога!"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"