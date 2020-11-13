Роскомнадзор создал канал в Telegram

Ведомство долго боролось с мессенджером

Роскомнадзор спустя более чем два года борьбы с Telegram решил создать в ранее опальном мессенджере собственный канал. Об этом сообщается в аккаунте ведомства в Twitter.

"Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит, у вас должна быть такая возможность", - сказано в сообщении.

Канал был создан 13 октября, но объявили об этом спустя месяц - в пятницу, 13 ноября. Предполагается, что в нем будет публиковаться информация о работе Роскомнадзора. Других комментариев в ведомстве пока не дали, передает РИА Новости.

По решению Роскомнадзора Telegram был заблокирован в России с апреля 2018 года из-за отказа разработчиков мессенджера предоставлять ФСБ ключи дешифрования - информацию для расшифровки сообщений. В этом году ведомство по согласованию с Генпрокуратурой сняло требования по ограничению доступа к Telegram.

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