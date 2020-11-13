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Серийный убийца умер от коронавируса в Британии

13:22
  • пятница
  • 13 ноября 2020

"Йоркширский потрошитель" отбывал пожизненный срок

В университетской больнице Северного Дарема в Великобритании умер серийный убийца Питер Сатклифф. 74-летний заключенный был госпитализирован после заражения коронавирусом, но от лечения отказался.
В Лондоне появился "коронавирусный убийца"

Сатклифф, известный как "Йоркширский потрошитель", отбывал пожизненное заключение. Он был осужден в 1981 году за убийства 13 женщин и покушения на жизни еще семи. Нападать на женщин британец начал еще в конце 1960-х годов, однако убил впервые в 1975-м. Его жертвой стала 28-летняя Виломена Маккен из города Лидс, мать четверых детей.

Убийства в Йоркшире продолжались, полиция не советовала женщинам выходить без сопровождения по вечерам. В конце концов "потрошитель" попал в руки полиции. На суде Сатклифф пытался уйти от ответственности. Убийца заявил, что некие "божественные голоса" приказывали ему уничтожать проституток, передает Sky News.

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