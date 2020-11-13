Клуб единоборств в САО могут закрыть за нарушения антиковидных мер

Руководство заведения игнорировало требования Роспотребнадзора

Ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Владимир Ядыкин сообщил, что в спортивном клубе единоборств "Варяг" на севере столицы выявили нарушения мер профилактики коронавируса.

В клубе не было оборудования по обеззараживанию воздуха, а сотрудники заведения не проходят ПЦР-обследования.

"Дезобработка проходит формально, то есть сотрудники клининговой компании не обучены и не имеют средств для приготовления дезрастворов, что говорит об отсутствии контроля со стороны администрации клуба", - сказал Владимир Ядыкин.

Клубу грозит штраф до 500 тысяч рублей или закрытие на срок до 90 суток.

Напомним, что с 12 мая в Москве ввели масочный режим. Средства индивидуальной защиты следует надевать в общественном транспорте, на работе, в магазинах и других местах массового скопления людей. Необходимо также соблюдать социальную дистанцию - не менее полутора метров.

Гражданам, которые не носят маски и перчатки в общественных местах, грозит штраф в размере пяти тысяч рублей.

Если у сотрудника предприятия возникли симптомы ОРВИ, он обязан остаться дома. Вернуться к работе он сможет после предоставления больничного листа или справки от врача.

Столичные власти велели предприятиям перевести на "удаленку" не менее 30% сотрудников. Это требование действует до 29 ноября.

До конца месяца гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать домашний режим. Их социальные карты заблокированы.

До 29 ноября в развлекательных заведениях столицы действует система регистрации посетителей.

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о переводе студентов и учеников колледжей на дистанционную форму обучения. Транспортные карты учащихся временно заблокированы. Подросткам рекомендовали минимизировать поездки по городу.

Развлекательным заведениям запретили принимать посетителей с 23.00 до 6.00. Это касается ресторанов, баров, ночных клубов, боулингов и так далее. При этом заведениям не запретили торговать готовыми блюдами на вынос.

Собянин также распорядился, чтобы число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не превышало 25% общей вместимости зала.

Массовые физкультурные и спортивные мероприятия с участием зрителей проводятся в Москве только по согласованию с Департаментом спорта города Москвы и Управлением Роспотребнадзора по городу Москве.

В городе запретили культурные, выставочные, просветительские, досуговые, развлекательные, зрелищные и аналогичные мероприятия с участием зрителей. Все эти мероприятия будут проходить онлайн. Ограничения не касаются официальных мероприятий, которые проводятся по решению органов исполнительной власти.

Кроме того, приостановлена работа детских лагерей дневного пребывания, детских развлекательных центров, детских комнат в ТРЦ, детских уголков в заведениях общепита. Развлекательные мероприятия для детей на открытом воздухе разрешены.

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