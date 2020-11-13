Песков порассуждал о дате пресс-конференции Путина

День ее проведения еще не назван

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о планируемой дате проведения ежегодной пресс-конференции главы государства.

Представитель Кремля отметил, что 17 декабря (четверг – прим. ред.) действительно может стать датой пресс-конференции, однако это лишь один из рассматриваемых вариантов, передает РИА Новости.

"Действительно, 17 декабря рассматривается в качестве одной из возможных дат. Мы не сообщаем, потому что возможны изменения, здесь мы нуждаемся просто в дополнительном времени перед тем, как мы предоставим вам полную информацию о том, когда именно это произойдет и каким образом", - заверил Песков.

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