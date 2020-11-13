Объявлено о рекордных недельных показателях заболеваемости COVID-19

Умерших и выздоровевших также максимальное число

Коронавирус за минувшую неделю обновил рекорды по всем показателям. Максимальными стали темпы распространения COVID-19: за семь дней заразились 4 миллиона человек, на полмиллиона больше, чем неделей ранее.

Рекордным показателем за все время пандемии стало число вылечившихся. Выздоровели за неделю около 2,9 миллиона пациентов. К сожалению, и смертность не отстает - умерли за последние семь дней почти 60 тысяч заболевших.

В Европе – более половины заразившихся коронавирусом за неделю. В некоторых странах ЕС доля так называемых активных случаев - то есть пациентов, которые болеют прямо сейчас - превышает 90%. Быстро растет заболеваемость также в США и Иране, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"