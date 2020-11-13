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У Дзюбы требовали пять миллионов долларов за откровенное видео

14:35
  • пятница
  • 13 ноября 2020

Футболиста шантажировали

Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба мог предотвратить попадание в Сеть скандального интимного видео, заявили в "Фонтанке".

В издании рассказали, что злоумышленники потребовали у форварда "Зенита" 5 миллионов долларов, что в переводе на российские деньги составляет почти 400 миллионов рублей. Дзюба отказался от предлагаемой сделки из-за непомерно большой суммы, после чего видео оказалось в Сети.

Отмечается, что спортсмен знает имена вымогателей. Во время встречи с ними он сумел записать разговор на телефон, после чего передал данные в правоохранительные органы.

Ранее в Сеть попало интимное видео с участием молодого человека, похожего на Артема Дзюбу. Футболисту пришлось закрыть свой аккаунт в Instagram, также появление ролика в интернете отразилось и на работе спортсмена. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отстранил Дзюбу от ноябрьских матчей, а "Зенит" лишил форварда капитанской повязки в матче с "Краснодаром".

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Артем Дзюба
Артем Дзюба
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