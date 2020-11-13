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Россия отправила еще восемь самолетов с миротворцами в Карабах

14:07
  • пятница
  • 13 ноября 2020

На борту – техника и более 100 военнослужащих

Более десятка автомобилей повышенной проходимости в сопровождении 100 военнослужащих миротворческого подразделения отправились в Нагорный Карабах. Они вылетели на восьми самолетах, которые приземлятся на аэродроме в Армении. Оттуда подразделения направятся в зону нагорно-карабахского конфликта для участия в миротворческой операции.
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"13 ноября 2020 года восемь самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России уже вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный", - сообщило Министерство обороны России.

Днем ранее в военном ведомстве сообщали, что всего с начала проведения миротворческой операции выполнено 56 рейсов самолетов, перевезено 817 военнослужащих и 119 единиц вооружения и военной техники. В зону конфликта переброшены восемь вертолетов армейской авиации ВКС России Ми-8 и Ми-24.

Совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали 9 ноября. Соглашение подразумевает размещение российских миротворцев на линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора.

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