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Алкоголь подорожает в России в 2021 году

14:15
  • пятница
  • 13 ноября 2020

Новые цены утвердили до 2026 года

Минфин России выпустил указ, повышающий минимальные розничные цены на водку, коньяк и игристые вина. Новые ценники появятся на алкогольной продукции с 1 января 2021 года. 

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Как сообщается на официальном портале правовой информации, минимальная цена водки вырастет с 230 до 243 рублей за 0,5 литра. Коньяк подорожает с 433 до 446 рублей за 0,5 литра. Шампанское будет стоить не 164 рубля за 0,75 литра, как сейчас, а 169 рублей.

Такие минимальные розничные цены будут действовать до 31 декабря 2026 года включительно.

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