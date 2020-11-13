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Комендантский час введен на подконтрольной Азербайджану территории Карабаха

14:35
  • пятница
  • 13 ноября 2020

Управление в населенных пунктах перешло к МВД

Комендантский час введен на территориях Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Баку. Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева здесь организовано временное управление, развернуты комендатуры. Особое управление в населенных пунктах – в частности, в городе Шуша и поселке Гадрут - временно осуществляют сотрудники МВД.
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"Силы полиции уже приступили к несению службы на освобожденных территориях, размещены райотделы в Шуше и Гадруте. В этих населенных пунктах вводится режим комендантского часа", - говорится в сообщении азербайджанского министерства..

Вскоре после обострения конфликта в Нагорном Карабахе, 28 сентября, на всей территории Азербайджана было объявлено военное положение сроком на три месяца. В ряде городов и районов страны, в том числе в Баку, был введен комендантский час, который действует с 21:00 до 06:00, передает ТАСС.

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