Добрые люди живут дольше остальных

Отношение к жизни влияет на здоровье

Люди, которые избегают агрессии и стресса, менее подвержены риску преждевременной смерти. Об этом рассказал врач-психиатр по проблемам общественного психического здоровья Вячеслав Тарасов.

Специалист объяснил, что вокруг добрых людей создается позитивная атмосфера, позволяющая жить в комфортной среде. Что касается склонных к агрессии людей, то у них часто возникают страхи и стресс, из-за чего может возникнуть злоупотребление выпивкой, едой и даже наркотиками, передает РИА Новости.

"Организм не может бесконечно жить в состоянии стресса. Безусловно, начинается сбой в эндокринной и в сердечно-сосудистой системе. Это очень опасно для самого человека. Тот, кто живёт без стресса и страха — он живет дольше", - заявил Тарасов.

Он добавил, что агрессивные люди создают вокруг себя стрессовые ситуации из-за страха быть униженными или оскорбленными.

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