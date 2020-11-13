Мужчинам предложили снижать пенсионный возраст после третьего ребенка

Таким образом можно стимулировать рождаемость

Главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин считает, что мужчинам нужно снижать возраст выхода на пенсию после рождения третьего и последующих детей.

"Необходимо предусмотреть снижение пенсионного возраста для отцов при наличии детей от трех лет при рождении и воспитании третьего ребенка и на один год после рождения каждого следующего", - сказал Олег Аполихин на круглом столе ОНФ "Реализация медицинских поправок, внесенных в Конституцию РФ", передает ТАСС.

Таким образом, считает автор идеи, можно стимулировать рождаемость в стране.

Аполихин предложил также разрешить отцам брать двухнедельный оплачиваемый отпуск по уходу за малолетним ребенком.

Кроме того, специалист Минздрава придумал способ поощрения людей, которые регулярно проходят диспансеризацию. Для таких граждан нужно снизить подоходный налог, считает Олег Аполихин.

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