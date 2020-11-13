Полиция задержала подозреваемого в многомиллионном мошенничестве с квартирами

Об этом рассказали в МВД

Столичные правоохранители задержали мужчину по делу о многомиллионном мошенничестве с недвижимостью. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Согласно информации департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, мужчина публиковал объявления о продаже муниципальной недвижимости по заниженной стоимости на популярных интернет-порталах. В ходе общения с потенциальными покупателями он, "ссылаясь на широкий круг знакомств в органах власти", предлагал помощь в получении субсидий на приобретение квартир из жилого фонда Москвы, а также их дальнейшего оформления в собственность.

Затем мошенник заключал с потерпевшими договоры на оказание юридических услуг с подконтрольными подозреваемому фирмами. После оплаты услуг мужчина либо прекращал связь с клиентами, либо обвинял их в несоблюдении условий договора и присваивал деньги.

"В ходе совместных мероприятий с департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы предварительно установлено, что от действий рецидивиста пострадали около 100 человек, предполагаемый ущерб превышает 750 млн рублей", - рассказала Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Мужчине предъявлено обвинение, он находится под стражей. Ранее злоумышленник уже имел судимость и отбывал наказание в исправительной колонии за аналогичные преступления, передает АГН "Москва".

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