Зафиксирован очередной суточный антирекорд смертности от коронавируса

Число заболевших также максимально

Американский университет Джонса Хопкинса объявил об очередных антирекордах, зафиксированных в мире за сутки в ситуации с коронавирусом. Число летальных исходов за последние 24 часа составило 11 617.

Число заражений за сутки также стало максимальным за время пандемии. По данным экспертов университета, который собирает информацию международных организаций, федеральных и местных властей, выявлено 66 053 новых случая COVID-19.

Больше половины зарегистрированных случаев заражения приходится на Европу. Быстро распространяется коронавирус в Иране и США. Всего в мире на 13 ноября зафиксировано 52 824 078 случаев заражения COVID-19.

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