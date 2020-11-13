Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" выдвинули на "Оскар"

Картина рассказывает о расстреле советских рабочих в Новочеркасске
Картину "Дорогие товарищи!" режиссера Андрея Кончаловского выдвинули на премию "Оскар" от России.
Об этом РИА Новости заявил председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.
Премьера "Дорогих товарищей" состоялась 7 сентября на 77-м Венецианском кинофестивале. Черно-белый фильм рассказывает о расстреле советских рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Главную роль исполнила Юлия Высоцкая. Продюсер фильма - Алишер Усманов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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