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Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" выдвинули на "Оскар"

15:24
  • пятница
  • 13 ноября 2020

Картина рассказывает о расстреле советских рабочих в Новочеркасске

Картину "Дорогие товарищи!" режиссера Андрея Кончаловского выдвинули на премию "Оскар" от России.

Об этом РИА Новости заявил председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.

Премьера "Дорогих товарищей" состоялась 7 сентября на 77-м Венецианском кинофестивале. Черно-белый фильм рассказывает о расстреле советских рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Главную роль исполнила Юлия Высоцкая. Продюсер фильма - Алишер Усманов.

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