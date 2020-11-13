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Путин призвал устранить административные и законодательные барьеры

15:21
  • пятница
  • 13 ноября 2020

Президент предложил запустить механизм реализации общественно-значимых проектов граждан

Для динамичного и устойчивого развития в России нужно устранить административные и законодательные барьеры, заявил президент России Владимир Путин.

"Для динамичного, устойчивого развития нам нужны не только сильные идеи, но и действенные, эффективные механизмы, и нужно уметь воплощать их в жизнь. Необходимо превратить интересные, содержательные замыслы и предложения в жизнеспособные проекты, команды и планы действия. Устранить административные, законодательные барьеры, определить понятные источники финансирования", - сказал Путин в ходе форума "Сильные идеи для нового времени" (цитата по РИА Новости).

Глава государства предложил правительству, Агентству стратегических инициатив и корпорации "ВЭБ.РФ" запустить комплексный механизм реализации общественно-значимых проектов граждан.

Путин поблагодарил АСИ за организацию форума, который стал "народным краудсорсингом в масштабах всей страны".

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