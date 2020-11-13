Объявлена дата открытия катка на Красной площади Москвы

Посетители будут сохранять социальную дистанцию

На Красной площади Москвы в 15-й раз откроется каток. Начало работы запланировано на 29 ноября. На территории будут соблюдены все необходимые меры предосторожности, заверили в пресс-службе катка.

"Для гостей предусмотрены одноразовые маски и перчатки, площадь ГУМ-катка позволяет сохранять социальную дистанцию. Предусмотрена дезинфекция коньков после каждого проката, установлены рециркуляторы воздуха и бактерицидные лампы", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что количество ежедневных сеансов в этом сезоне сокращено до семи. Зато состоятся бесплатные мастер-классы по хоккею от Алексея Яшина. А занятия по фигурному катанию проведет Юрий Овчинников.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"