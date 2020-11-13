Хилькевич вспомнила самый страшный момент в жизни

Он связан с ее второй дочерью

Актриса Анна Хилькевич призналась поклонникам, что самый страшный момент в жизни пережила во время второй беременности.

Хилькевич рассказала, что на четвертом месяце беременности пошла на УЗИ, чтобы узнать пол будущего ребенка. Однако помимо этой информации врач рассказал актрисе еще кое-что, куда менее приятное.

"Пришла в клинику, и вот лежу я, такая, на кушетке, доктор смотрит в монитор и говорит: "Итак... у вас... прелестная девушка!". Я, естественно, в шоке. Как так, вторая девочка!! Меня переполняют различные чувства и эмоции... И вдруг врач произносит следующее: "Ой. Подождите....". Пауза. Долгая такая. "Анна. У вашего ребёнка очень маленький нос. Вернее, его почти нет. Это один из основных показателей синдрома Дауна", - поделилась актриса.

Специалист объяснил Хилькевич, что необходимо сделать неинвазивный тест на СД, для которого придется сдать анализ крови. Результаты стали известны лишь спустя несколько недель, за которые актриса успела продумать все возможные варианты.

"Стоит ли говорить о том, какие мысли крутились в наших с мужем головах. Но самое главное, что мы решили, что какой бы результат мы ни получили, от аборта мы отказались. Мы осознали, что это наш путь, и мы должны его пройти", - сказала Хилькевич.

Результаты теста показали, что ребенок здоров, однако окончательно артистка поверила в это только после родов. Хилькевич призвала врачей быть внимательнее и не пугать будущих матерей понапрасну подобными вердиктами.

Анна Хилькевич и ее второй муж Артур Волков в браке с 2015 года. У пары родилось две дочери.

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