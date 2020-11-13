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Вячеслав Дацик вышел из колонии по УДО

15:52
  • пятница
  • 13 ноября 2020

Он уже встретился с родными

13 ноября боец без правил Вячеслав Дацик покинул колонию в Ленинградской области по УДО. 
Бойцу без правил Дацику разрешили выйти на свободу по УДО

"Как только апелляция на УДО была отклонена, решение вступило в силу. Он уже дома с женой", - рассказала РИА Новости Наталья Крамарец, адвокат Дацика. 

Напомним, что Вячеслава Дацика по кличке Рыжий Тарзан лишили свободы на год за незаконное пересечение границы с Эстонией. В декабре 2019 года Дацик и его сообщник пытались пересечь границу на лодке, двигаясь по реке Нарва. 

Вячеслав Дацик неоднократно нарушал закон. В 2007 году его задержали по обвинению в разбойных нападениях на салоны связи. Спортсмена поместили в психиатрическую клинику, откуда он сбежал и перебрался в Норвегию. В 2011 году Дацика выдворили из Норвегии за незаконное хранение оружия. В России его на пять лет отправили в колонию. В 2016 году он освободился и вскоре устроил погром в публичном доме, за что его снова лишили свободы.  

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