Собянин: В технопарках столицы насчитывается свыше 2 тыс. компаний

Мэр Москвы осмотрел новый производственный корпус технопарка "Отрадное"

В Москве появилось уже 42 технопарка, в которых работает более двух тысяч компаний. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения одной из подобных площадок – "Отрадное" на северо-востоке мегаполиса. Ещё несколько лет назад на этом месте был пустырь. Теперь на площади почти 100 тысяч квадратных метров создан высокотехнологичный производственный комплекс.

Современное конструкторско-технологическое бюро. Инженеры разрабатывают цифровые модели необходимых в быту и на производстве устройств. Затем, прежде чем запускать в производство, образец печатают на 3D-принтере.

"Это розетка пятиполюсная на 32 ампера. К ней идет вилка. Это комплект, который собирается", - рассказал Артем Караваев, инженер-конструктор компании-резидента технопарка "Отрадное".

Скоро эти модели пополнят список 12 тысяч наименований компании, которая уже 3 года является якорным арендатором технопарка "Отрадное".

В лаборатории испытывают то, что уже покупают по всей стране. При температуре 960 градусов плавится пластиковый корпус автоматического выключателя. Полминуты раскаленная игла удерживается на материале. Так по ГОСТу проверяют самозатухание пластикового корпуса. Пластмасса плохого качества может спровоцировать пожар.

"Не произошло высокого каплепадения, которое может привести к возгоранию. И, как видите, хорошее обугливание и самозатухание было успешным", - говорит Анатолий Анищенко, руководитель инженерного отдела компании -резидента технопарка "Отрадное".

А значит автоматическому выключателю, который используется в электрощитке повсеместно, не страшны ни короткое замыкание, ни повышенные токи. Проводить такие эксперименты в обычном помещении было бы невозможно. Другое дело - технопарк. Необходимые условия. И налоговые льготы.

"Мы получили налоговые льготы по прибыли. Эти деньги мы можем с чистой совестью вкладывать в разработку новых продуктов, в том числе инновационных", - сообщил Евгений Ойстачер, старший партнёр компании-резидента технопарка "Отрадное".

Таких площадок в городе - больше четырех десятков. И, как отметил мэр Москвы, посетив некоторые предприятия технопарка "Отрадное", это один из лучших примеров возрождения высокотехнологичной промышленности. 9 корпусов, более 100 компаний, свыше 4 тысяч сотрудников.

"Приняли решение, в основном, прекратить строительство бюджетных технопарков. А сосредоточили все ресурсы на том, чтобы обеспечить льготным режимом. Выработали технические, организационные требования для коммерческих технопарков и начали движение, вот, развитие по всей территории Москвы в создании таких или других технопарков для инновационного бизнеса. То, что вы размещаетесь в технопарке, дает свою синергию, дает новые возможности", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Новые возможности открываются перед всем районом. В Отрадном живет 185 тысяч человек. Это самый крупный район северо-востока столицы, который динамично развивается. Одноимённая хорда готова на треть, открыта станция МЦК.

- Предусмотрена связь района Отрадное с Бибирево. Уже сейчас идёт проектирование между Костромской и Юровской.

Там будет дополнительный выезд из района в центр. Приступили к строительству домов по программе реновации. Более 40 жилых зданий будут укомплектованы изделиями, произведенными в самом Отрадном, в одноименном технопарке.

Анастасия Мартынова, Дмитрий Филиппов, Дмитрий Шаракин, "ТВ Центр".

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