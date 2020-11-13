Собянин поздравил победителей и призеров национального чемпионата WorldSkills 2020

Больше половины золотых медалей получили москвичи

В Москве наградили победителей и призеров Национального чемпионата "Молодые профессионалы" WorldSkills. Сборная Москвы была представлена в 198 компетенциях.

Смотр молодых профессионалов в этом году проходил в дистанционном формате, однако стал самым масштабным за все 8 лет проведения. И не только в России, но и во всем мире.

На связь со студентами, которые представляли Москву на всероссийском чемпионате, вышел Сергей Собянин, передает "ТВ Центр". Поздравляя победителей, он отметил, что больше половины золотых медалей получили москвичи. И теперь город ассоциируется не только с ведущими вузами страны, но и с высококлассным профессиональным образованием.

"Очень здорово, что в Москве растут профессионалы высочайшего класса. Это является основой будущего города. И очень отрадно, что вы, имея такие навыки и таланты, вступаете во взрослую жизнь, по сути дела, гарантировав себе успех, хорошую качественную работу и любовь к делу. Вы даете пример своим сверстникам. Популяризируете важные и нужные профессии для города, для страны. Огромное Вам спасибо, успехов вам в жизни. Спасибо, Друзья! Поздравляю!" – заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Учащийся колледжа связи №54 Семен Кожуханцев, победивший в компетенции "Лазерные технологии" продемонстрировал свои навыки съемочной группе нашего канала и рассказал, что когда поступил в колледж , то о лазерных технологиях не думал, просто были интересные технические дисциплины. А на третьем курсе попал в лабораторию и увлекся, теперь уверен, что лазерные технологии - одна из самых перспективных отраслей. У него уже есть золото Чемпионата Москвы, к ней прибавилась награда национального чемпионата.

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