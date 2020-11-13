ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Причиной пожара в рязанском ТЦ стала запущенная в кубики ракета

16:01
  • пятница
  • 13 ноября 2020

Поролоновый наполнитель вспыхнул за считанные секунды

Названа причина крупного пожара в торгово-развлекательном центре "М5 Молл" в Рязани.
Людей эвакуируют из горящего торгового центра в Рязани (видео)

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, инструктор батутного центра случайно запустил сигнальную ракету. В результате загорелся наполнитель бассейна – поролоновые кубики.

Как сообщает telegram-канал LifeShot, сотрудники ТЦ попытались потушить возгорание самостоятельно, но их подвел пожарный гидрант. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пожар в "М5 Молл" произошел вечером 12 ноября. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, у здания обрушились крыша и часть стены. Пожар тушили по повышенному уровню сложности. Из ТЦ были эвакуированы более 1200 человек. Пострадавших нет.

После произошедшего губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил проверить все торговые центры региона.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Последствия пожара в Рязани
Последствия пожара в Рязани
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.