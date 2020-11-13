Причиной пожара в рязанском ТЦ стала запущенная в кубики ракета

Поролоновый наполнитель вспыхнул за считанные секунды

Названа причина крупного пожара в торгово-развлекательном центре "М5 Молл" в Рязани.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, инструктор батутного центра случайно запустил сигнальную ракету. В результате загорелся наполнитель бассейна – поролоновые кубики.

Как сообщает telegram-канал LifeShot, сотрудники ТЦ попытались потушить возгорание самостоятельно, но их подвел пожарный гидрант. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пожар в "М5 Молл" произошел вечером 12 ноября. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, у здания обрушились крыша и часть стены. Пожар тушили по повышенному уровню сложности. Из ТЦ были эвакуированы более 1200 человек. Пострадавших нет.

После произошедшего губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил проверить все торговые центры региона.

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