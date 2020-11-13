Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

Синоптики предупредили о гололеде

Желтый уровень погодной опасности объявил в Москве Гидрометцентр. Синоптики предупреждают жителей столицы о гололедице.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение действует в Москве с 21.00 14 ноября до 21.00 16 ноября. В Подмосковье гололед может продлиться до полудня 15 ноября.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд затруднился сказать, когда в столице ляжет снег. По его словам, обычно снежный покров устанавливается в последних числах ноября – но как будет в этом году, пока непонятно.

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