"Революцией здесь не пахнет": Лукашенко оценил события в Белоруссии

Протесты оппозиции - это попытка неконституционного переворота, заявил лидер республики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью белорусским и зарубежным СМИ. Комментируя протесты в республике, которые вспыхнули после президентских выборов, он отказался считать события последних месяцев революцией.

"Никакой революцией здесь не пахнет, потому что просто нет революционеров", - сказал президент (цитата по "Интерфаксу").

По его мнению, оппозиция пыталась совершить в стране неконституционный переворот "по лекалам цветных революций". Лукашенко уверен, что "глобальные игроки в очередной раз пытаются переделить мир на свой манер".

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции.

Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в воскресенье.

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