ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Революцией здесь не пахнет": Лукашенко оценил события в Белоруссии

16:17
  • пятница
  • 13 ноября 2020

Протесты оппозиции - это попытка неконституционного переворота, заявил лидер республики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью белорусским и зарубежным СМИ. Комментируя протесты в республике, которые вспыхнули после президентских выборов, он отказался считать события последних месяцев революцией.

"Никакой революцией здесь не пахнет, потому что просто нет революционеров", - сказал президент (цитата по "Интерфаксу").

По его мнению, оппозиция пыталась совершить в стране неконституционный переворот "по лекалам цветных революций". Лукашенко уверен, что "глобальные игроки в очередной раз пытаются переделить мир на свой манер".

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции.

Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в воскресенье.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.