Османов: Почти 2 тыс. детей за время пандемии попали в больницы с COVID-19

COVID-19 может выступить пусковым фактором для развития мультисистемного воспалительного синдрома у детей, предупредил врач

Главный педиатр Москвы, главврач Детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов предупредил, что COVID-19 может выступить пусковым фактором для развития мультисистемного воспалительного синдрома у детей.

Такой синдром выражается в тяжелом поражении всех систем организма, который может протекать с сепсисом, вызвать септический шок. У каждого пятого пациента с пневмонией она была диагностирована только рентгенологически, сообщил Османов.

Врач также рассказал, что к моменту появления положительной реакции на COVID-тесты дети, как и взрослые, способны распространять вирус несколько дней. При этом для детей характерно длительное выделение вируса даже после нормализации самочувствия.

"Именно поэтому необходимо разобщать детей, как бы это тяжело не давалось и школьникам, и их родителям. Статистика показывает, что в числе заболевших детей превалируют старшеклассники, и превалируют с наиболее тяжелым течением заболевания - болеют "по-взрослому". А разобщение - один из базовых принципов эпидемиологии, который применяется абсолютно при любых инфекциях с высоким уровнем контагиозности, к которым, несомненно, относится и новая коронавирусная инфекция" - пояснил педиатр на круглом столе в Общественной палате Москвы (цитата по АГН "Москва").

Османов также заявил, что всего за время пандемии в московские больницы были госпитализированы около двух тысяч детей с COVID-19.

По данным на 7 ноября 2020 года, частота случаев COVID-19 у детей в Москве составляет 34790 случаев (7,6% от общего числа заболевших), 65% из них - дети 6-11 классов. В период пандемии было госпитализировано 1908 детей, 92,5% из них со средне-тяжелой формой, 4,3% - с тяжелой.

Врач также отметил, что клиническими особенностями COVID-19 у детей являются ОРВИ, желудочно-кишечная форма, пневмония без дыхательной недостаточности и с таковой, а также менингоэнцефалит, ОРДС.

В столице за сутки подтверждено 5974 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировано 1458 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 372 человека.

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