Андреева рассказала об эффективности дистанционного обучения в борьбе с COVID-19

В Москве удалось сократить процент заболевших старшеклассников

Перевод учеников 6-11 классов на удаленное обучение и другие ограничительные помогут стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса в Москве.

Об этом сообщила руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева во время круглого стола Общественной палаты Москвы. После введения каникул процент заболевших старшеклассников сократился до уровня младшеклассников.

"Первое, что мы сделаем после стабилизации ситуации, будем выводить школьников в очное обучение, особенно выпускников. Мы понимаем, какой важный период у них сейчас - подготовка к ЕГЭ", - сказала Андреева.

Также руководитель столичного управления Роспотребнадзора объяснила, почему государственные школы частично перешли на дистанционное обучение, а частные нет. Все дело в том, что процент учеников в этих двух типах учебного заведения сильно отличается. Например, в городских школах в классах учатся около 25-30 детей, а в частных - 8-10.

"Там проще соблюсти противоэпидемилогические меры", - добавила Андреева.

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