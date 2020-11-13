Путин призвал россиян не жить прошлым

Нужно видеть будущее и идти только вперед, сказал президент

Президент России Владимир Путин в пятницу в режиме видеоконференции принял участие в форуме Агентства стратегических инициатив. В этом году мероприятие проходит под девизом "Сильные идеи для нового времени", передает "ТВ Центр".

Приветствуя его участников, президент подчеркнул: чтобы идти вперёд, добиваться общенационального успеха, вклад каждого человека в судьбу России должен быть обязательно востребован. По его мнению, сейчас необходимо предоставить больше свободы для реализации социальных, экологических, образовательных, технологических, предпринимательских идей.

По словам Владимира Путина, когда 10 лет назад создавалось Агентство стратегических инициатив, ставились именно такие цели. Как результат - приняты конкретные меры по улучшению процедур и принципов работы больниц, поликлиник, социальной сферы, а также центров занятости. Президент призвал создать механизмы, которые помогали бы скорейшей реализации идей в жизнеспособные проекты.

"Во все времена и исторические эпохи сила России заключалась в таланте нашего народа, в наших идеалах и ценностях, взаимовыручке, уважении к нашей истории, патриотизме. И в этом году, как было всегда в период испытаний, а мы проходим через серьезные испытания, связанные с пандемией, в это время обычные граждане, молодые люди, медицинские работники, предприниматели совершили, совершали, совершают и, уверен, еще совершат пронзительные, восхищающие своим великодушием и сердечностью поступки. У нас действительно много смелых, честных, отзывчивых и деятельных людей, на которых и держится Россия. Нам надо раскрыть колоссальные созидательные силы нашего народа, воплотить в жизнь его неповторимые, самобытные идеи и решения и вместе построить комфортную жизнь для наших людей, комфортную для жизни страну. Мы это с вами можем сделать и обязательно сделаем", - уверен глава государства.

Владимир Путин пообщался с авторами идей и проектов, связанных с самыми разными областями жизни. В частности, президент поддержал идею запустить в России проект, который позволит организовать программы практической подготовки для граждан всех возрастов, и до 2030 года обучить 10 миллионов самозанятых востребованным профессиям. Владимир Путин также одобрил предложение поддержать креативных предпринимателей, которые занимаются проектами, касающимися сохранения исторического облика малых и средних городов. Президент отметил, что это важно уже только потому, что таких городов в России более 60%. Говорили также о важности сохранения исторической памяти. Владимир Путин, в частности, прокомментировал слова одного из участников форума о том, что из школьной программы убран ряд произведений, касающихся Великой Отечественной войны.

"Без всяких сомнений, мы не должны жить прошлым, мы должны видеть будущее и идти только вперед. Но для того, чтобы знать, куда идти, нужно понимать, откуда мы пришли, кто мы такие и каким образом мы здесь появились. То, что сделало поколение победителей в период Великой Отечественной войны, мы никогда не должны забывать. Проблема для нас сегодня заключается в том, что многое было в прежние десятилетия - и в период Великой Отечественной войны - идеологизировано. Сегодня мы стараемся вычистить эту идеологизацию и, к сожалению, очень часто вместе с этой водой - есть такая поговорка - выплескивается и ребенок: имея в виду, что и героизм-то тогда был в значительной степени идеологизирован, окрашен идеологически, мы и эту героическую часть истории нашего народа, тоже как-то, стесняясь этой идеологизации, убираем в сторону. А этого нельзя делать! Нужно отделить одно от другого. И дорожить тем, что было сделано нашими предками во имя нас, во имя будущих поколений", - сказал Путин.

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