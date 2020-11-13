Какие меры принимают в России для борьбы с коронавирусом

Число заболевших COVID-19 продолжает расти по всей стране

Согласно последним данным оперативного штаба, за сутки в России зафиксировали 21983 случая заболевания коронавирусом. 18735 пациентов выздоровели. Скончались 411 человек. В Москве с сегодняшнего дня и до 15 января вступили в силу новые ограничения. Меры по профилактике коронавируса предпринимаются и в других регионах страны.

Тщательно обрабатывая каждую поверхность дезинфицирующими средствами, сотрудники МЧС продвигаются от перрона к внутренним помещениям вокзала. Лавки, лестницы, зоны ожидания. И так каждый день по всему Красноярскому краю.

"Специализированными подразделениями МЧС России по Красноярскому краю проводится санитарная обработка железнодорожных вокзалов на всей территории Красноярского края", - сказал Роман Ветчинников, заместитель начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Подобные меры дезинфекции сейчас проводятся по всей стране. Владивосток, Казань, Калининград. Число заболевших COVID-19 продолжает расти по всей стране. Не исключение и Курганская область, где на помощь гражданским медикам уже пришли и военные специалисты. С помощью технологии "холодного пара" они уже обработали десятки местных больниц.

"Дезсредство преобразуется в мелкодисперсную аэрозоль, которая работает не только на поверхности, но и в объеме воздуха, за счёт высокой проникающей способности обеспечивается максимальное качество дезинфекции", - рассказал Иван Устюшенко, представитель сводного медицинского отряда Минобороны России.

Кроме того, в Курганской области военные медики организовали единый центр респираторной поддержки пациентов, которые переносят болезнь в тяжёлой форме и нуждаются в искусственной вентиляции лёгких.

"Мы организовали круглосуточное дежурство анестезиологов-реаниматологов, пребывание их в палатах интенсивной терапии положительно сказывается на состоянии пациентов, эти пациенты постоянно под наблюдением", - сообщил Иван Грачёв, представитель сводного медицинского отряда Минобороны России.

А это уже Ялта. Отличная погода. На улицах - сотни людей. Некоторые, правда, по-прежнему не носят маски. Хотя врачи не устают повторять, что средства индивидуальной защиты снижают шансы заболеть в разы. Причем носить их обязаны и те, кто уже переболел коронавирусом. Потому как даже после выздоровления они по-прежнему - источник заражения других.

"После болезни коронавирус остаётся в верхних дыхательных путях, и именно поэтому маски следует носить всем поголовно. Люди, которые не носят маски, являются активными распространителями коронавируса. И в первую очередь это дети, это молодежь - те, которым что-либо доказывать очень сложно бывает", - заявил профессор, доктор медицинских наук Александр Карабиненко.

Достучаться порой очень трудно и до представителей бизнеса. Роспотребнадзор ежедневно проводит рейды по всей стране. И каждый день находятся те, кто пренебрегает исполнением обязательных правил. Как вот этот спортивный клуб на севере Москвы, где даже дезинфекцию проводили формально.

"За данные нарушения предусмотрена административная ответственность: штраф до 500 тысяч рублей, либо приостановление деятельности до 90 дней", - сказал Владимир Ядыкин, ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве.

Ограничительные меры уже введены во многих регионах России, включая Санкт-Петербург и Москву. В столице до 15 января кафе, рестораны, ночные клубы и другие развлекательные заведения не будут работать в ночное время. Театры, кинотеатры и концертные залы могут заполняться только на четверть. Закрыты детские игровые комнаты и развлекательные центры. Выставки, лекции и мастер-классы – теперь только онлайн. Студенты вузов и колледжей переходят на дистанционное обучение. Всё это должно остановить распространение инфекции до начала массовой вакцинации граждан. Она, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, должна начаться в ближайшие месяцы.

Александр Панюшкин, Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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