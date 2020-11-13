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Вестибюль станции метро "Новослободская" закроется на год

17:28
  • пятница
  • 13 ноября 2020

Сама станция продолжит функционировать

Вестибюль станции "Новослободская" Кольцевой линии московского метро закроется на год, начиная с 21 ноября.

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На станции отреставрируют и заменят эскалаторы. При этом на "Новослободской" по-прежнему будут останавливаться поезда и работать пересадка на Серпуховско-Тимирязевскую линию. Войти и выйти со станции можно будет через станцию "Менделеевская".

За время закрытия мы отреставрируем вестибюль, заменим устаревшие эскалаторы, а также увеличим их количество - с трёх до четырёх. Нынешние машины на станции с 1952 года. Новые эскалаторы будут тише, быстрее и вместят большее число пассажиров", - говорится в сообщении на сайте метро.

Ранее в столице на год закрыли станцию "Рижская". Там тоже меняют эскалаторы.

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