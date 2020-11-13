В Кронштадте 135 школьников подхватили кишечную инфекцию

Пятерым взрослым тоже потребовалась медицинская помощь

В школе №422 в городе Кронштадте 140 человек подхватили кишечную инфекцию из-за некачественного питания.

Вспышка кишечной инфекции произошла накануне у учеников 2-5 классов. По состоянию на 13 ноября, за помощью к медикам обратились 135 школьников и 5 взрослых, передает ТАСС. У некоторых диагностирован норовирусный гастроэнтерит. Один ребенок лежит в инфекционном отделении.

"Это типичная инфекция для замкнутых пространств - общаг, больниц, тюрем. А вот для школ подобное редкость", - рассказали в Роспотребнадзоре telegram-каналу Mash на Мойке.

Прокуратура Санкт-Петербурга по факту инцидента начала проверку. Организацией питания занималась частная компания ООО "ТД "Профпит". В ней выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"