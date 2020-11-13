ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кронштадте 135 школьников подхватили кишечную инфекцию

17:05
  • пятница
  • 13 ноября 2020

Пятерым взрослым тоже потребовалась медицинская помощь

В школе №422 в городе Кронштадте 140 человек подхватили кишечную инфекцию из-за некачественного питания.

Вспышка кишечной инфекции произошла накануне у учеников 2-5 классов. По состоянию на 13 ноября, за помощью к медикам обратились 135 школьников и 5 взрослых, передает ТАСС. У некоторых диагностирован норовирусный гастроэнтерит. Один ребенок лежит в инфекционном отделении.

"Это типичная инфекция для замкнутых пространств - общаг, больниц, тюрем. А вот для школ подобное редкость", - рассказали в Роспотребнадзоре telegram-каналу Mash на Мойке.

Прокуратура Санкт-Петербурга по факту инцидента начала проверку. Организацией питания занималась частная компания ООО "ТД "Профпит". В ней выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Скорая помощь
Скорая помощь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.