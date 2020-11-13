Россиян пригласили на онлайн-фестиваль японской кульутры J-FEST

Он пройдет с 15 ноября по 5 декабря 2020 года

С 15 ноября по 5 декабря поклонники японской культуры смогут подключиться к мероприятиям крупнейшего в России фестиваля японской культуры J-FEST Autumn 2020. Масштабный фестиваль впервые пройдет в онлайн-формате.

Организаторы предлагают участникам более 130 активностей, которые будут доступны на протяжении трех недель. Обновляемый ежедневно контент фестиваля сможет познакомить всех желающих с самыми разными аспектами японской культуры.

Благодаря онлайн-формату, в этом году удастся расширить не только сроки, но и географию проведения. В J-FEST Autumn 2020 примут участие сразу несколько российских и японских городов, среди которых Москва, Токио, Киото, Фукуока, Екатеринбург, Казань, Ульяновск, Самара.

Слоган J-FEST в этом году - "Япония на расстоянии клика". Теперь каждый сможет прикоснуться к повседневной жизни Японии, не выходя из дома.

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