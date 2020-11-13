ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Экспертиза не смогла установить причину смерти репера Картрайта

18:17
  • пятница
  • 13 ноября 2020

Назначена повторная процедура

Первая экспертиза не смогла установить причину смерти рэпера Энди Картрайта.
Энди Картрайта могли отравить перед расчленением

Об этом ТАСС сообщила адвокат обвиняемой в убийстве вдовы рэпера Марины Кохал Ирина Скурту. В связи с этим будет проведена повторная экспертиза.

Причину смерти не представилось возможным установить по результатам первой экспертизы", - сказала защитник.

Расчлененное тело Энди Картрайта обнаружили 29 июля на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Марина Кохал, которая вместе с рэпером воспитывала сына, утверждает, будто ее возлюбленный умер от передозировки наркотиков. По словам женщины, она хотела избавиться от трупа, чтобы никто не узнал, что у Картрайта были проблемы с запрещенными средствами. Она расчленила тело рэпера, а затем постирала его внутренности.

Следователи не обнаружили в организме рэпера следов наркотиков. 31 июля Кохал обвинили в убийстве. Также задержана теща убитого, ее подозревают в соучастии в преступлении.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Энди Картрайт
Энди Картрайт
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.