Экспертиза не смогла установить причину смерти репера Картрайта

Назначена повторная процедура

Первая экспертиза не смогла установить причину смерти рэпера Энди Картрайта.

Об этом ТАСС сообщила адвокат обвиняемой в убийстве вдовы рэпера Марины Кохал Ирина Скурту. В связи с этим будет проведена повторная экспертиза.

Причину смерти не представилось возможным установить по результатам первой экспертизы", - сказала защитник.

Расчлененное тело Энди Картрайта обнаружили 29 июля на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Марина Кохал, которая вместе с рэпером воспитывала сына, утверждает, будто ее возлюбленный умер от передозировки наркотиков. По словам женщины, она хотела избавиться от трупа, чтобы никто не узнал, что у Картрайта были проблемы с запрещенными средствами. Она расчленила тело рэпера, а затем постирала его внутренности.

Следователи не обнаружили в организме рэпера следов наркотиков. 31 июля Кохал обвинили в убийстве. Также задержана теща убитого, ее подозревают в соучастии в преступлении.

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