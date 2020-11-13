Депутат Головченко требует увеличить расходы на инновационные проекты

Экономить на будущем нельзя

Москве необходимо выделить дополнительные средства на реализацию инновационных проектов.

Об этом агентству "Москва" заявил председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.

Депутат отметил, что реализация проектов, связанных с необходимыми для жизни города цифровыми системами, должна стать одним из важнейших приоритетов города. Эти проекты требуют дополнительного финансирования.

"Вместе с коллегами на заседании комиссии мы обсудили проект бюджета на 2021 год <…> Нужно удерживать в стране программистов и разработчиков. Экономить на будущем нельзя", - отметил Головченко.

Важно развенчать мифы о "цифровом концлагере" – так иногда называют в соцсетях системы цифрового наблюдения. Все проекты реализуются для защиты горожан от опасностей. Также депутат отметил значимость средств, выделенных на развитие малого и среднего бизнеса в Москве в период пандемии коронавируса.

"В конечном счете успешная работа предпринимателей обеспечивает наполнение бюджета за счет налоговых отчислений в бюджет. Зависимость простая: чем больше в организации сотрудников, чем выше фонд оплаты труда, тем выше НДФЛ, который организация перечислит в бюджет города", - заключил Головченко.

В соответствии с проектом бюджета Москвы, объем расходов на поддержку малого и среднего бизнеса на ближайший трехлетний период составит 30,2 миллиарда рублей, из них в 2021 году – 10,1 миллиарда рублей. На обеспечение информационной безопасности в 2021 году будет направлено 1,5 миллиарда рублей.

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