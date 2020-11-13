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Депутат Головченко требует увеличить расходы на инновационные проекты

17:54
  • пятница
  • 13 ноября 2020

Экономить на будущем нельзя

Москве необходимо выделить дополнительные средства на реализацию инновационных проектов.
Москва вошла в двадцатку самых технологичных городов Европы

Об этом агентству "Москва" заявил председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.

Депутат отметил, что реализация проектов, связанных с необходимыми для жизни города цифровыми системами, должна стать одним из важнейших приоритетов города. Эти проекты требуют дополнительного финансирования.  

"Вместе с коллегами на заседании комиссии мы обсудили проект бюджета на 2021 год <…> Нужно удерживать в стране программистов и разработчиков. Экономить на будущем нельзя", - отметил Головченко.

Важно развенчать мифы о "цифровом концлагере" – так иногда называют в соцсетях системы цифрового наблюдения. Все проекты реализуются для защиты горожан от опасностей. Также депутат отметил значимость средств, выделенных на развитие малого и среднего бизнеса в Москве в период пандемии коронавируса.

"В конечном счете успешная работа предпринимателей обеспечивает наполнение бюджета за счет налоговых отчислений в бюджет. Зависимость простая: чем больше в организации сотрудников, чем выше фонд оплаты труда, тем выше НДФЛ, который организация перечислит в бюджет города", - заключил Головченко.

В соответствии с проектом бюджета Москвы, объем расходов на поддержку малого и среднего бизнеса на ближайший трехлетний период составит 30,2 миллиарда рублей, из них в 2021 году – 10,1 миллиарда рублей. На обеспечение информационной безопасности в 2021 году будет направлено 1,5 миллиарда рублей.

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Валерий Головченко
Валерий Головченко
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