Мишустин перераспределил обязанности среди вице-премьеров

Это необходимо для оптимизации работы правительства

Глава кабинета министров России Михаил Мишустин перераспределил обязанности между своими заместителями.

Это необходимо для оптимизации работы в правительстве с учетом национальных целей и изменения состава кабмина, передает РИА Новости.

Так, вице-премьер Алексей Оверчук будет координировать деятельность Росреестра. Вице-премьер Александр Новак займется топливно- энергетическим комплексом (Минэнерго, Ростехнадзор, Росрезерв и Росатом).

Вице-премьер Татьяна Голикова, помимо социальной политики, займется сферой культуры. За науку и высшее образование будет отвечать Дмитрий Чернышенко.

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