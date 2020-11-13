Депутаты нашли решение проблемы ветхого и аварийного жилья

Помочь может новый механизм "Комплексного развития территорий"

Обновленному правительству предстоит решать массу важнейших задач, направленных в первую очередь на улучшение жизни людей. Одна из них - пресловутый жилищный вопрос. Тема болезненная, дорогая - что для властей, что для населения. И требующая, с учетом громадного числа аварийного и ветхого жилья, скорейшего решения.

Именно на это и направлен законопроект, внесенный в Госдуму, палата рассмотрит его уже на следующей неделе, передает "ТВ Центр". Он позволит решить проблему в ускоренные сроки без ущерба для граждан. Поправки к Градостроительному кодексу описывают новый механизм "Комплексного развития территорий". Он позволит привлечь к реконструкции городской застройки частные средства, ограничить точечную застройку и строительство кварталов "в чистом поле", частично снимет проблему дефицита средств на капремонт.

Как рассказал газете "Коммерсантъ" депутат Госдумы Евгений Москвичев, основная цель законопроекта - ускорить выполнение программы расселения ветхого и аварийного жилья в России, которая в течение десятилетия станет необратимой: более 40% многоквартирного фонда в России старше 50 лет, возложение на бюджет расходов по строительству нового жилого фонда невозможно, а накопления в фондах капремонта именно эту проблему решить не в состоянии.

Проект КРТ предполагает создание современной городской застройки на месте аварийного жилья или жилья, которое в течение нескольких лет станет таковым. Собственники квартир в домах, попадающих в проект КРТ, получат, в случае одобрения поправок, следующие права:

- вступление или отказ от вступления в программу двумя третями голосов собственников;

- обмен жилья на равноценное или денежная компенсация по стоимости новой "обменной" квартиры;

- публичные слушания по проекту КРТ и его наполнению объектами, в том числе социальными и транспортными.

То есть вводятся сразу два барьера общественного мнения, которые позволят жителям самостоятельно принимать решения о развитии своего района.

Эксперты полагают, что за пределами исторических центров популярность программ КРТ, особенно в регионах и в городах-миллионниках, может быть очень велика. И при активном использовании проект комплексного развития территорий может затронуть минимум 6 миллионов человек.

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