Что такое беби-боксы и нужны ли они в России

Правительство решило вернуться к вопросу о легализации "колыбелей надежды"

Более 30% россиян при сохранении текущих условий жизни планируют иметь двоих детей. Новость не самая радужная - для нормального воспроизводства населения стране нужно куда больше семей, готовых на двоих, а лучше троих детей. России в принципе нужны дети - за первые восемь месяцев текущего года у нас родились всего 938 тысяч детей, при том что умерли 1 миллион 285 тысяч человек. И самое страшное при этом - умирают дети. И далеко не только от болезней или в результате несчастных случаев. Регулярно появляются сообщения о найденных на свалках, в мусорных контейнерах или в кустах младенцах. И лишь малую долю из них удается спасти. Но, похоже, и этим ненужным их родительницам детям дадут шанс. Правительство рассмотрит проект поправок о легализации бэби-боксов. Они существуют в некоторых регионах России с 2011 года, однако документов, регулирующих их работу, до сих пор нет.

Без признаков жизни, завёрнутого в полиэтиленовый пакет младенца обнаружили случайно в Чебоксарском лесу. По словам оперативников, девочку жестоко задушили проводом от наушников. Другой труп ребёнка нашли в Тверской области. Тело новорождённого прибило к берегу Волги. В обоих случаях в убийствах подозревают матерей.

"Возбуждено уголовное дело​ по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 106 УК России (убийство матерью новорожденного ребенка)", - говорится в сообщении Следственного комитета.

Криминальные сводки только этой недели. Сколько на самом деле подобных зверских убийств, подсчитать невозможно. Ведь зачастую матери, которые решаются на нечеловеческую жестокость, живут в глубинке, скрывают беременность и хоронят своих как будто не случившихся детей в выгребных ямах. Но есть и те, кто ищет выход из непростой жизненной ситуации и находит его. Пусть не дверь, хотя бы окно – "Колыбель надежды". Так называют в России бэби-боксы.

Две недели назад в люберецком Центре охраны материнства и детства вновь раздался сигнал. Ребёнка привезли из соседнего региона. Чтобы дать ему возможность выжить и обрести хорошую семью. Детей, как правило, оставляют поздно ночью, чтобы никто не видел. В этом и есть главное преимущество бэби-бокса – полная конфиденциальность.

Как только женщина закрывает внешнюю дверцу, у неё есть 30 секунд, чтобы передумать и забрать ребёнка. Потом замок защёлкивается. Медперсонал моментально получает сигнал о том, что поступил подкидыш.

"Кладут распашоночки, шапочки. А иногда просто завёрнуты в одеяло и больше ничего. Да, бывают записки. Есть записки со стихами, и вы знаете, там стихи: "Прости, я не виновата", - рассказала главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник.

Таких бэби-боксов по всей стране - 16. За время существования они спасли жизни более сотни детей – по ребенку в месяц. Причём абсолютно все обрели новых родителей. Кто-то уже пошел во второй класс. В 2016 году подобные "Колыбели надежды" попытались запретить. Мол, вместо того чтобы решать проблему, мамашам теперь проще сразу отказаться от новорождённого. И это в лучшем случае. Ведь те, кто готов убить, вообще до бэби-боксов не доходят.

"Когда мы думаем, что ребёнок мог погибнуть, мы приходим в ужас и начинаем все громкими голосами говорить, что давайте сколько угодно бэби-боксов разместим, лишь бы ни один ребёнок не погиб. Те матери, которые оставляют, ещё раз, детей в холодных подъездах, они в бэби-боксы не носят. Это совершенно очевидно, это подтверждено, между прочим, международными исследованиями", - сообщила председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Александр Спивак.

Вот только исследования эти проводили пресловутые британские учёные. Тогда как реальной статистики, которая подтвердила бы бесполезность и тем более вред бэби-боксов, нет ни в одной стране мира. А потому сегодня в России детям продолжают открывать "окна жизни". Пусть и на деньги меценатов - по сути, это гражданская инициатива. Однако противников бэби-боксов даже такой формат не устраивает. Адвокат Павел Астахов в своем инстаграме пишет:

- Вы уверены, что анонимного ребенка просто не разберут на органы или продадут? - Гарантий нет, ведь анонимность гарантирована.

Гарантии как раз мог бы дать федеральный закон, который регулировал бы деятельность бэби-боксов. Впрочем, и без него представить подобное сложно. С момента поступления в "колыбель" за жизнью ребёнка следят врачи. Через 10 минут на место приезжает полиция. Сотрудники описывают каждый предмет, вплоть до пакета, которые находятся рядом. Дальше за работу принимаются органы опеки.

Совсем странно звучит довод о том, что анонимность лишает ребёнка права знать своих родителей, которое гарантировано Конвенцией ООН. При этом противники бэби-боксов напрочь забывают о другом, самом главном праве - на жизнь.

"У нас оставляли в подъездах, как у нас оставляли возле магазинов, возле мусорок. Но просто не все эти дети выживают, к сожалению. Большинство детей погибает, потому что их не обнаруживают. А бэби-бокс – это шанс на жизнь, 100% шанс на жизнь", - уверена уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.

В конце концов, это шанс не только для ребёнка, но и для матери, которая, возможно, оказалась в отчаянном положении. Ведь отказываясь от ребёнка в роддоме, она отказывается от анонимности. Социальные службы непременно оповестят родственников - первым делом опекунов будут искать среди них. К тому же женщина будет обязана выплачивать алименты – 25% от зарплаты. Едва ли мама, которая решилась на такой шаг, может похвастаться высоким заработком.

Впрочем, пока одни ищут выход, другие - повод лишь бы избавиться от ребёнка. История пермской семьи этой весной потрясла всю страну. Мужчина, поругавшись с женой, отнёс их восьмимесячного сына в бэби-бокс. Опомнился только на следующий день, рассказал всё тёще. Бабушке, судя по реакции, показалось это забавным.

"Да вы что, он души не чает в нём. Как вы меня, прям, поразили", - сказала она в разговоре с "Комсомольской правдой".

Но это в буквальном смысле единичный случай за всю историю бэби-боксов в России. Мальчика позже вернули родителям. Раскаяться и забрать малыша, кстати, может любая мама. На это у неё есть полгода. И каждый 7-й ребёнок действительно возвращается в семью.

"Они сдают ДНК, конечно, в обязательном порядке. Помимо всего прочего они рассказывают, где они рожали, описывают, в чём был одет ребёнок, описывают время, совпадает ли это время с тем, которое у нас зафиксировано в бэби-боксе, когда был помещен ребенок. То есть процедура идёт, чтобы доказать, что это именно её ребёнок", - рассказала главврач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник.

Споры по поводу бэби-боксов ведутся не только в России. Британцы на вечный вопрос ответили категорично – не быть. Там анонимный отказ от ребёнка карается тюремным сроком до 5 лет. А вот южнокорейский пастор не побоялся пойти против закона и "прорубил" своё - на тот момент нелегальное окно жизни. И не где-нибудь, а прямо в доме (см. видео репортажа). Он проделывал это уже более полутора тысяч раз. Почти всех детей удаётся пристроить в семьи. Вместе с женой они сами воспитывают 19.

"Господь благословил этих детей, наша задача – защитить и воспитать их. Здесь нет ничего противозаконного, чтобы спасти чью-нибудь жизнь. Поэтому если кто-то считает, что бэби-боксы нелегальны, тогда нужно сделать их легальными", - заявил пастор из Южной Кореи Ли Чон Ранк.

И ведь сделали. Не только в Южной Корее. Бэби-боксы сегодня существуют по всему миру. Первый - ещё в 2000 году - появился в Германии. С тех пор с каждым годом в нём находят всё меньше подкидышей. Просто потому, что наряду с анонимными колыбелями власти начали открывать кризисные центры для женщин, увеличили пособия на детей, гарантировали места в детских садах.

Точно такой же - комплексный подход - предлагают сторонники бэби-боксов в России. Решать, где они нужны и сколько, могли бы уже сами регионы в зависимости от криминальной статистики. Но чем дольше не удаётся договориться, тем страшнее эта статистика выглядит. И тем меньше детей получат свой шанс на жизнь.

Анна Пешехонова, Егор Миронов, Татьяна Каминская, Артем Донцевич. "В Центре событий".

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