Зачем Россия модернизирует ядерную триаду

Доля современных вооружений в стратегических ядерных силах составляет уже 82%

Спустя 130 лет после произнесения императором Александром III фразы про двух единственных верных союзников России - армию и флот, сегодня можно констатировать, что число этих союзников у нас сильно возросло - это и ВДВ, и Воздушно-космические силы, и конечно, Ракетные войска стратегического назначения, ядерная триада. Именно про её совершенствование и говорили на неделе в Сочи, на уже традиционных военных совещаниях у президента Владимира Путина, передает "ТВ Центр".

"За последние годы было многое сделано для того, чтобы все элементы управления стратегическими ядерными силами поддерживались на самом высоком уровне. Так, существенно модернизированы стационарные и подвижные пункты управления, расширены их аналитические и оперативные возможности, в том числе по информационному обеспечению, мониторингу и анализу обстановки", - заявил президент.

Эксперты уверены, что модернизация этих систем идет как минимум в двух направлениях - во-первых, получение информации, её быстрый анализ и доклад высшему руководству страны, во-вторых - возможность ответного удара.

Еще в СССР, на последнем этапе атомного противостояния с США, был разработан комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом "Периметр" - по классификации НАТО "Мертвая рука". Комплекс гарантирует, что даже в случае уничтожения всей российской системы управления стратегическими ядерными силами, удар возмездия по напавшей стороне будет нанесен. Судя по заявлению президента в Сочи, систему будут укреплять.

"Важно, чтобы все оборудование, техника, связь систем управления ядерными силами и впредь были современными, простыми и надежными, как автомат Калашникова. Чтобы они последовательно, планово обновлялись. А в их основе лежали передовые отечественные технологии и инженерные решения. Мы с вами хорошо это понимаем, отдаем себе в этом отчет, и знаем, что от живучести этих систем, их способности сохранить рабочее состояние в боевых условиях очень многое зависит. Причем это нужно обеспечить даже в случае нанесения ядерного удара. Как мне доложили, на завершающем этапе находится создание нового, обладающего практически абсолютной защитой пункта управления. В том числе стратегическими ядерными силами. Его запас прочности будет исключительно высоким", - сообщил Путин.

И останавливаться на достигнутом никто не собирается, как подчеркнул президент, нужно не ждать, когда потенциальный противник сможет нас догнать, а все время оставаться впереди. Мы не только совершенствуем обычное оружие и экипировку. Мы расширяем сеть наших баз за рубежом, к примеру на неделе с Суданом согласованы будущие участки размещения российского "пункта материально-технического обеспечения" в городе Порт-Судан. Согласно опубликованному проекту соглашения, на базе будет размещено до 300 российских военнослужащих, средства ПВО и РЭБ. Одновременно в пункте обеспечения сможет находиться до четырёх кораблей ВМФ России, причем особо оговорена возможность захода кораблей с ядерной силовой установкой. Как прокомментировали соглашение эксперты, можно говорить фактически о зародыше российской военно-морской базы в Индийском океане. Ну и очевидно, что у нашей армии должны быть самые современные вооружения. На боевое дежурство заступил и первый полк, оснащенный гиперзвуковым ракетным комплексом "Авангард". По графику идут испытания межконтинентальной тяжелой баллистической ракеты "Сармат". Половина соединений РВСН получила новейшие ракеты "Ярс" с разделяющейся боевой частью, а в состав ВМФ включена головная подлодка нового проекта малозаметных субмарин "Борей-А". В результате доля современных вооружений в стратегических ядерных силах составляет уже 82%. Гиперзвукового оружия и вовсе пока больше ни у кого нет.

"Несмотря на меняющийся характер военных угроз, именно ядерная триада остается важнейшей, ключевой гарантией военной безопасности России. А если смотреть шире, то и глобальной стабильности. Сохранение такого баланса сил сводит на нет угрозу крупномасштабного военного конфликта, по сути, делает бессмысленными любые попытки шантажа или давления в отношении нашей страны. Россия будет и дальше поддерживать свой ядерный потенциал по принципу достаточности. Ещё раз подчеркну, у нас есть все необходимые стратегические силы для надёжной защиты интересов России", - заявил Путин.

По итогам совещания все военные эксперты сходятся в одном - модернизация ядерной триады в сочетании с созданием укрепленных "мегабункеров" и акцентом на их выживаемость, в том числе в условиях прямых ядерных ударов, указывает на то, что российские военные просчитывают готовность к глубокому ответному удару по противнику и напоминают ему - проигрывать в ядерной войне Россия не собирается. Впрочем, и начинать ее – тоже.

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