Дипломатическая победа России: эксперты подвели итоги войны в Карабахе

Российские миротворцы уже прибыли в Нагорный Карабах

В ночь на вторник закончилась война в Карабахе. Закончилась соглашением, в котором проигравшая сторона - Армения, но с гарантиями российских миротворцев и Степанакертом. Азербайджан получает обратно значительную часть потерянных 30 лет назад территорий. Турки получат доступ к мониторингу, Россия же значительно усиливает свое присутствие в Закавказье. Да, установленный по итогам армяно-азербайджанской войны 2020 года новый статус-кво, возможно, временный. Но на данный момент очевидно работающий. Наши миротворцы уже в Карабахе, все эксперты хором говорят о серьезнейшей дипломатической победе России.

С военного аэродрома Эребуни российские миротворцы совершили трехсоткилометровый марш-бросок в армянский Горис. Оттуда - к местам дислокации, где уже проводят мониторинг обстановки. Контролируют регион военнослужащие 15-й миротворческой бригады. Командует ими герой России генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Кроме личного состава, а это почти 2 тысячи человек, в Нагорный Карабах перебросили БТР, бронеавтомобили, вертолеты Ми-8 и Ми-24. В зоне ответственности российских миротворцев ключевые районы непризнанной республики, в том числе столица Степанакерт и Лачинский транспортный коридор.

Поначалу некоторые турецкие и азербайджанские чиновники сообщали, что в Нагорный Карабах якобы прибудут и миротворцы из Турции. Но Сергей Лавров высказался вполне конкретно.

"Границы мобильности турецких наблюдателей будут ограничены этими помещениями, которые будут выделены на азербайджанской территории, не на территории бывшего конфликта, для размещения российских и турецких наблюдателей. Что касается заявлений в парламенте, я читал и заявления министра иностранных дел, и министра обороны насчет того, что будут работать на тех же основаниях, что и россияне. Речь идет исключительно о том самом центре, который будет стационарно, без каких-либо выездных миссий размещен на территории Азербайджана. В этом центре, действительно, российские и турецкие наблюдатели, российские и турецкие специалисты будут работать на одинаковых началах. Никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направляться не будет", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

В Нагорном Карабахе новость о прибытии российских военных встретили с радостью и надеждой.

- Я надеюсь, что больше не будет в этом мире войны. Чтобы русские пришли, поставили окончательно вопрос о мире. Во-первых, мы благодарим, что Российская Федерация свою миротворческую деятельность привнесла в эту многострадальную землю. Мы благодарим русский народ. - Я еще не слышал ни одного плохого слова, чтобы русские сказали о нас. Русские пришли, установилось перемирие.

И произошло это буквально в последний момент. Когда уже были потеряны территории, а армянская армия отступала под натиском азербайджанцев.

"Азербайджанская армия оказалась лучше подготовленной, лучше организованной, более оснащенной современными видами вооружений и более успешной в проведении конкретных операций на полях сражений", - прокомментировал главный редактор журнала "Арсенал Отечества", полковник в отставке Виктор Мураховский.

В пользу Баку играло и присутствие иностранных советников, и профессионализм бойцов. Большинство из них контрактники, в отличие от армянских формирований, часто укомплектованных лишь ополченцами. Мало того, что они сами вызвались помочь Карабаху на передовой и приехали на фронт из разных стран, так еще и были вынуждены записывать такие обращения для тех своих земляков, которые остались в Армении.

- Братья наши, которые не родом отсюда, но знают, что такое быть армянином и честь знают, и мы вынуждены спускаться с постов, встать здесь, видеообращения снимать, чтобы вы там не плакались в эти платочки, а приехали, нашли в себе мужество, встали и приехали сюда, взяли автомат. Если даже не автомат, хотя бы в больнице женщинам помогали, чтобы они тазики эти не носили.

Вместо этого вполне себе крепкие на вид военнообязанные мужчины громили Ереван. Пытались взять штурмом парламент, а когда не получилось, вытащили из машины и избили до полусмерти спикера Арарата Мирзояна. После этого разгромили Дом правительства. Параллельно прихватив в качестве сувениров компьютеры, а также часы и парфюм.

Самого Никола Пашиняна на рабочем месте, впрочем, не оказалось. По сообщениям местных СМИ, он находится в американском посольстве. Этим, собственно, и ограничивается их реальная помощь.

Многие из тех, кто сейчас требует отставки правительства, два с половиной года назад выходили на улицы в поддержку Пашиняна. Он же критиковал тогдашние власти за силовое подавления митингов. А теперь уже сам отдал приказ задерживать демонстрантов, в том числе лидеров оппозиции. В изоляторе среди прочих оказался и бывший вице-спикер парламента Ара Саакян. Ему предъявили обвинения в организации массовых беспорядков.

- Сегодня мы собрались здесь, чтобы высказать свое мнение как армяне, как армянский народ, и потребовать отставки Никола Пашиняна. Он предал свою Родину, своих людей! Он не имеет права быть премьер-министром!

Оппозиция уже попыталась убрать Пашиняна законными методами, но не получилось собрать кворум – сторонники власти просто проигнорировали голосование. Фракция "Мой шаг" выпустила заявление, в котором поддержала премьера и объяснила важность соглашения по Карабаху. А еще потребовала от буйствующих оппонентов быть последовательными и идти до конца, а не ограничиваться лишь требованием отставки Пашиняна.

"Необходимо тогда требовать и отмены российского посредничества, вывода российских миротворцев с линии соприкосновения, требовать продолжения войны", - говорится в заявлении фракции Нацсобрания Армении "Мой шаг".

Что в нынешней ситуации для Армении просто невозможно. И если поражение в Карабахе внутри страны стало катализатором уличных протестов, то сторонние наблюдатели считают его логичным итогом действий правительства во главе с Пашиняном.

Подробности смотрите в репортаже Дениса Большакова.

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