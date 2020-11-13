Лукашенко отказался передавать власть преемнику

Президент уйдет тогда, "когда надо"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не произойдет транзит власти от него к преемникам.

Глава государства подчеркнул, что уйдет с поста "когда надо" и на данный момент не собирается отказываться от своих полномочий, передает "Интерфакс".

"Никакого транзита власти. Никаких преемников. Кого народ изберет, так и будет. Я поклялся. Я пообещал, что будет так, как решит белорусский народ", - заверил Лукашенко.

Президент отметил, что собирается объявить о деталях конституционных изменений на Всебелорусском народном собрании, которое запланировано на начало 2021 года.

В Белоруссии уже три месяца продолжаются протестные акции, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко. Демонстранты требуют его отставки и проведения нового голосования.

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