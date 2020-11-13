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Путин поддержал идею предоставить "Сириусу" статус федеральной территории

19:58
  • пятница
  • 13 ноября 2020

Президент назвал образовательный центр подлинным достоянием России

Президент России Владимир Путин поддержал идею предоставить образовательному центру "Сириус" статус федеральной территории. По мнению главы государства, такой статус предполагает экономическую самостоятельность и механизм прямой коммуникации с президентом и правительством.

"Все решения должны вступать в силу уже со следующего года. В связи с принятием новых решений по статусу "Сириуса" жду предложений по его дальнейшему развитию", - обратился президент к участникам попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех" (цитата по ТАСС).

Глава государства отметил, что центр "Сириус" работает в интересах детей, и его выпускники достигают значительных успехов. Ранее в сентябре центру исполнилось пять лет, и за это время он "без всякого преувеличения стал подлинным достоянием России", подчеркнул Путин.

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