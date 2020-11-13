Путин ввел в действие план обороны на 2021-2025 годы

Он начнет действовать с 1 января

Президент Владимир Путин подписал указ о введении в действие с 1 января 2021 года плана обороны Российской Федерации на 2021-2025 годы.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В текст указа говорится, что план вводится в действие "в целях осуществления мероприятий в области обороны". Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Путин сообщил о создании нового исключительно защищенного пункта управления стратегическими ядерными силами.

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