Названа страна, где не зафиксировано ни одного случая COVID с начала пандемии

Все благодаря слаженной работе властей и народа

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что в его стране нет подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Несмотря на это, в стране с самых первых дней пандемии были введены масочный режим, а также соответствующие ограничения в работе транспорта, торговли, сервиса, общепита и на государственной границе.

"До сих пор в нашей стране не было зарегистрировано случая заражения коронавирусной инфекцией, что является нашим большим достижением. Но в этом вопросе мы не должны успокаивать себя, а напротив, должны укрепить нашу работу", - заявил глава государства (цитата по РИА Новости).

Бердымухамедов заверил, что в стране достаточный запас необходимых медикаментов и медицинского оборудования.

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