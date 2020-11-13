Названа страна, где не зафиксировано ни одного случая COVID с начала пандемии

Все благодаря слаженной работе властей и народа
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что в его стране нет подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
Несмотря на это, в стране с самых первых дней пандемии были введены масочный режим, а также соответствующие ограничения в работе транспорта, торговли, сервиса, общепита и на государственной границе.
"До сих пор в нашей стране не было зарегистрировано случая заражения коронавирусной инфекцией, что является нашим большим достижением. Но в этом вопросе мы не должны успокаивать себя, а напротив, должны укрепить нашу работу", - заявил глава государства (цитата по РИА Новости).
Бердымухамедов заверил, что в стране достаточный запас необходимых медикаментов и медицинского оборудования.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"