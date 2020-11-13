Сенатор Святенко: Бюджет Москвы обеспечит соцподдержку граждан старших возрастов

Социальные статьи расходов для Москвы неприкосновенны, заявила она

Бюджет Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, который в настоящий момент рассматривают комиссии Мосгордумы, сохраняет социальную направленность. Одно из ключевых направлений - поддержка жителей старшего поколения, которая осуществляется городом как в денежной, так и в натуральной форме. Об этом в разговоре с АГН "Москва" заявила представитель от Московской городской думы, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

По ее словам, всего на социальные обязательства и программы выделено около 1,8 триллиона рублей – это 56% бюджета. "Социальные статьи расходов для Москвы неприкосновенны, а правительством Москвы были предприняты все возможные меры для того, чтобы период пандемии не отразился на тех категориях бюджета столицы, которые отвечают за поддержку москвичей и исполнение социальных обязательств", - пояснила Святенко.

Кроме этого, объем социальной поддержки москвичей в следующем году даже вырастет на 6% - это почти вдвое больше ожидаемой инфляции, отметила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике.

Выплаты старшему поколению предусмотрены в объеме 188,8 миллиарда рублей, что позволит индексировать пособия и выплаты на уровне выше инфляции. Сохраняются и программы натуральных льгот: например, это санаторно-курортное обеспечение для льготников. Город выделяет на это 7,7 миллиарда рублей, всего планируется распределить 245 тыс. путевок.

На бесплатный проезд льготников в общественном транспорте выделено более 136 миллиардов рублей. В полном объеме продолжится реализация программы "Московское долголетие".

По словам Инны Святенко, события этого года показали, насколько велика важность этого проекта, который смог оперативно модернизироваться в онлайн-формат и поддерживать граждан старшего возраста в период самоизоляции.

Отдельно в бюджете предусмотрена дополнительная помощь ветеранам Великой Отечественной войны - на это выделено 1,5 миллиарда рублей, которые пойдут на обеспечение для них полного спектра услуг социальных работников-сиделок, патронажа, программы "Санаторий на дому", а также для финансирования круглосуточной работы Службы неотложной помощи ветеранам "Тревожная кнопка".

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