Что делать, если один из членов семьи заболел коронавирусом

Рекомендации от Роспотребнадзора

Роспотребнадзор рассказал, что делать, если у кого-то из членов семьи подтвердился грипп или коронавирус.

В первую очередь важно изолировать больного человека в отдельную комнату и выделить ему отдельную посуду. Помещение нужно проветривать каждые два часа.

Ухаживать за заболевшим должен только один член семьи, используя индивидуальные средства защиты – маски и перчатки. Важно, чтобы заболевший не пересекался с пожилыми, людьми с хроническими заболеваниями и детьми.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в случае недомогания нужно обязательно вызвать врача на дом. Заниматься самолечением опасно для здоровья.

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