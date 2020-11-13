"Ярмарка тщеславия": Галкин раскритиковал участников премии "Человек года"

Шоумен назвал мероприятие "балом во время чумы"

Телеведущий, юморист Максим Галкин возмутился проведением в Москве премии журнала GQ "Человек года" во время бушующей в городе эпидемии коронавируса. Муж певицы Аллы Пугачевой уверен, что подобные мероприятия неуместны в настоящее время.

Саму премию Галкин назвал "ярмаркой тщеславия", а участникам он предложил "снять с себя неуместный пафосный бриллиантовый и меховой прикид". Такой комментарий Галкин оставил под публикацией певца Филиппа Киркорова в инстаграме. Последний опубликовал фотоотчет с мероприятия.

"Какой прекрасный бал во время чумы. Невероятно точное непопадание во время!" - прокомментировал Галкин.

В главной номинации "Человек года" победителями были объявлены российские врачи. Открытием года стал блогер Даня Милохин, а лучшим музыкантом назван рэпер Моргенштерн.

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