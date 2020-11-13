ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Ярмарка тщеславия": Галкин раскритиковал участников премии "Человек года"

21:29
  • пятница
  • 13 ноября 2020

Шоумен назвал мероприятие "балом во время чумы"

Телеведущий, юморист Максим Галкин возмутился проведением в Москве премии журнала GQ "Человек года" во время бушующей в городе эпидемии коронавируса. Муж певицы Аллы Пугачевой уверен, что подобные мероприятия неуместны в настоящее время.

Саму премию Галкин назвал "ярмаркой тщеславия", а участникам он предложил "снять с себя неуместный пафосный бриллиантовый и меховой прикид". Такой комментарий Галкин оставил под публикацией певца Филиппа Киркорова в инстаграме. Последний опубликовал фотоотчет с мероприятия.

"Какой прекрасный бал во время чумы. Невероятно точное непопадание во время!" - прокомментировал Галкин.

В главной номинации "Человек года" победителями были объявлены российские врачи. Открытием года стал блогер Даня Милохин, а лучшим музыкантом назван рэпер Моргенштерн.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Максим Галкин
Максим Галкин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.